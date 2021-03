Spór wokół szefa sztabu generalnego Armenii trwa. Prezydent ponownie odmówił premierowi

Prezydent Armen Sarkisjan odrzucił propozycję premiera Nikola Paszyniana dotyczącą mianowania Artaka Dawtiana szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Armenii. 10 marca Paszynian wysłał oficjalną prośbę do Sarkisjana o powołanie Dawtiana na stanowisko, z którego sam go odwołał w lecie zeszłego roku – podała agencja Panarmenian.

Artak Dawtian był szefem sztabu generalnego w latach 2018-2020. W czerwcu zeszłego roku złożył rezygnację po skandalu związanym ze ślubem syna mimo obowiązujących restrykcji z powodu pandemii COVID-19. Po dymisji Dawtian stanął na czele komitetu wojskowo-przemysłowego przy Ministerstwie Przemysłu i Wysokich Technologii, w którym pracował do października 2020 roku. W marcu tego roku został mianowany starszym oficerem do zadań specjalnych, co zdaniem niezależnych ekspertów stało się formalną podstawą obecnej prośby premiera do prezydenta – przekazał portal arminfo.info.