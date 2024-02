Sojusz "anty-NATO" nie zadziałał. Paszynian: praktycznie zamroziliśmy nasz udział

- Zapewne wiecie, że traktat o bezpieczeństwie zbiorowym tak naprawdę nie sprawdza się w stosunku do Armenii. Pokazały to wydarzenia z lat 2021–2022. To nie mogło pozostać niezauważone przez nas. Dziś praktycznie zamroziliśmy nasz udział w ODKB – powiedział Nikol Paszynian w rozmowie z telewizją France 24.