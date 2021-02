Armenia mówi o "wzmocnieniu" u siebie rosyjskiej obecności wojskowej. "Bliżej granicy z Azerbejdżanem"

Druga rosyjska baza w Armenii?

Próba odzyskania kontroli nad separatystycznym regionem

Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego, uzgodniono też wymianę jeńców.