Szef ukraińskiej misji dyplomatycznej w Armenii utonął w największym jeziorze Kaukazu

Jeśli Elon kiedykolwiek poważnie podejdzie do walki, to wie jak się ze mną skontaktować. W przeciwnym razie czas iść dalej. Skupię się na rywalizacji z ludźmi, którzy poważnie traktują ten sport - skomentował Mark Zuckerberg cytowany przez BBC. Odniósł się w ten sposób do potencjalnej walki z Elonem Muskiem. Szef Tesli zaproponował, aby starcie odbyło się 26 sierpnia.