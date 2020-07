Kto zaczął strzelać pierwszy? Rosja apeluje o powściągliwość

Zaostrzył się konflikt między Armenią i Azerbejdżanem toczących wieloletni spór o enklawę Górskiego Karabachu. Tym razem doszło do zbrojnych starć na granicy dwóch państw. Zginęło czterech azerbejdżańskich żołnierzy.

"Wymiana ognia rozpoczęła się w niedzielę i trwała do poniedziałku. Obydwie strony wymieniły się oskarżeniami o naruszenie porozumienia dotyczącego zawieszenia broni i ostrzał" - relacjonowała w poniedziałkowej depeszy agencja Reutera.

"Kto zaczął strzelać pierwszy"

"Wersje strony armeńskiej i azerbejdżańskiej dotyczące incydentu są prawie identyczne, z wyjątkiem jednego ważnego szczegółu: kto zaczął strzelać pierwszy. W Erywaniu podano, że około południa 12 lipca, żołnierze z Azerbejdżanu podjechali do armeńskich pozycji samochodem marki UAZ. Kiedy armeńskie wojsko ich ostrzegło, Azerbejdżanie porzucili samochód i wrócili na swoje pozycje, ale na terytorium Armenii otwarto ogień artyleryjski" - relacjonował początek konfliktu rosyjski dziennik "Kommiersant". Wersja Baku jest inna: to armeńscy żołnierze zaczęli strzelać z broni artyleryjskiej bez żadnego powodu.

Ceny ropy i walka z koronawirusem

- Myślę, że to lokalne starcie - mówił "Kommiersantowi" Aleksandr Iskandarian, szef Instytutu Kaukazu w Erywaniu. - Jest ono dość duże, z udziałem artylerii i czołgów, są też ofiary. Najwyraźniej sytuacja w Azerbejdżanie jest niekorzystna: zarówno w kontekście niskich cen ropy, jak i walki z pandemią COVID-19, dochodzi też do konfliktów wewnątrz tamtejszych elit. Na takie problemy Azerbejdżan próbuje reagować poprzez eskalację napięć na linii frontu, aby odwrócić uwagę opinii publicznej - stwierdził ekspert.

Zupełnie inną opinię w rozmowie z "Kommiersantem" wyraził politolog azerbejdżański Farhad Mammadow. - Istnieje cały szereg powodów w Armenii: zarówno koronawirus, jak i kryzysy - konstytucyjne i polityczne. Dodatkowo strona armeńska mogła sprowokować konflikt, by sprawdzić, czy Rosja będzie będzie bronić pozycji Erywania. Ale Rosja nie poparła tamtejszych władz - stwierdził.

Międzynarodowy apel o zawieszenie broni

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wezwała strony konfliktu do rozmów, by zapobiec dalszej eskalacji. Departament Stanu USA potępił przemoc i wezwał obydwie strony do "natychmiastowego zaprzestania użycia siły". Według doniesień Reutera, Waszyngton przekazał ponadto, że "pozostanie aktywnie zaangażowany w wysiłki w celu osiągnięcia pokojowego porozumienia".