Ponad 100 ofiar konfliktu Armenii z Azerbejdżanem. Erywań prosi o pomoc Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

Premier poinformował również, że Armenia zwróciła się do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB) o zastosowanie artykułu 4. Stanowi on, że w przypadku, gdy jedno z państw Układu padnie ofiarą napaści zbrojnej, która zagraża bezpieczeństwu, stabilności, integralności terytorialnej i suwerenności, wówczas uznaje się to za agresję na wszystkie państwa Układu.