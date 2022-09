Armenia - Azerbejdżan. Walki na granicy. Jakie są cele Azerbejdżanu i co może oznaczać konflikt dla Rosji?

Azerbejdżan dąży do wykorzystania sprzyjającej koniunktury międzynarodowej do maksymalnego zwiększenia presji wojskowej przeciwko Armenii, włącznie z możliwości siłowej realizacji swoich postulatów - napisał analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Arkadiusz Legieć, podsumowując informacje na temat najnowszej odsłony konfliktu armeńsko-azerbejdżańskiego. Ekspert wyjaśnił, jakie możliwe cele obrało Baku, rozpoczynając swą ofensywę, oraz jakie konsekwencje może mieć ona dla Armenii, ale także dla jej największego sojusznika - Rosji.

Jak dodał, równolegle siły lądowe Azerbejdżanu starają się przełamać armeńskie linie obrony, choć "dotychczas nie mamy do czynienia z ich masowym wejściem na terytorium Armenii". Analityk PISM podkreślił, że do incydentów zbrojnych nie dochodzi na razie w Górskim Karabachu, jak również na granicy Armenii z azerbejdżańską Nachiczewańską Republiką Autonomiczną.

"Azerbejdżan dąży do wykorzystania sprzyjającej koniunktury międzynarodowej"

Według Arkadiusza Legiecia obecnej ofensywie wojsk Azerbejdżanu sprzyja sytuacja na arenie międzynarodowej, gdzie Rosja - główny sojusznik Armenii - jest "zaangażowana zbrojnie na Ukrainie i ponosząca klęski w wyniku ukraińskiej kontrofensywy", jak również determinacja Unii Europejskiej do wzmocnienia współpracy politycznej i gospodarczej z Baku wobec konieczności dywersyfikacji dostaw surowców do UE.

"Azerbejdżan dąży do wykorzystania sprzyjającej koniunktury międzynarodowej do maksymalnego zwiększenia presji wojskowej przeciwko Armenii, włącznie z możliwością siłowej realizacji swoich postulatów" - zaznacza ekspert, opisując przyczyny konfliktu. Władze w Baku podkreślają przy tym - tłumaczył Legieć - że ich działania "są jedynie reakcją na prowokacje i akcje dywersyjne Armenii".

"Jakkolwiek nie byłoby to standardowa linia przekazu informacyjnego Azerbejdżanu i jak bardzo nie byłaby niewiarygodna, nie można wykluczyć możliwości prowokacji zarówno niekontrolowanych, będących konsekwencją błahego incydentu (…), jak i oddolnych działań inspirowanych przez przeciwników politycznych [armeńskiego premiera Nikola - red.] Paszyniana, aby wykorzystać kolejną eskalację z Azerbejdżanem" - ocenił.

Jakie są cele Azerbejdżanu?

"Jest to jednak scenariusz bardzo minimum" - zauważył i dodał, że "krótkoterminowo celem Azerbejdżanu jest więc realne stworzenie korytarza terytorialnego Azerbejdżan-Nachiczewan na terytorium Armenii bez zgody Armenii, znajdującego się pod kontrolą Azerbejdżanu".

W tym celu do południowych prowincji Armenii musiałyby wejść wojska lądowe Azerbejdżanu, które opanowałyby to terytorium, czego na ten moment nie widać. "Niewykluczone, że dojdzie do nich w kolejnym etapie działań" - dodał analityk PISM.