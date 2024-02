Raport: Rosja zmuszona jest do dzielenia się strategicznym regionem. Z powodu rosnącej izolacji

Rosnąca izolacja na arenie międzynarodowej zmusza Rosję do zmiany swojej strategii w Arktyce i akceptacji rosnącej obecności Chin - wynika z nowego raportu firmy wywiadowczej Strider Technologies. Jak zauważono, jest to "wyraźne odejście od wcześniejszych wysiłków Rosji na rzecz ograniczenia zaangażowania Chin w regionie" Arktyki, który dla Moskwy pozostaje "jednym z najważniejszych priorytetów".

Striders Technologies to prywatna firma wywiadowcza, specjalizująca się w białym wywiadzie, czyli gromadzeniu informacji z ogólnodostępnych źródeł. W opublikowanym w środę raporcie informuje ona o rosnącej obecności Chin w Arktyce.

"Kontrolowanie Arktyki jest jednym z najważniejszych priorytetów" Rosji, zauważają autorzy raportu, ze względu na "niezwykłe bogactwo regionu w surowce naturalne oraz jego duże znaczenie transportowe i wojskowe". Z tego powodu Rosjanie od dekad starali się utrzymywać w Arktyce dominującą pozycję, ograniczając do niego dostęp innym państwom, również Chinom.

Rosnąca izolacja Rosji

Jak zauważają autorzy raportu, sytuacja ta ulega jednak zmianie od wybuchu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. "Utrzymująca się geopolityczna izolacja zmusza Moskwę do dostosowania swojej strategii rozwoju i kontroli regionu Arktyki. W rezultacie następuje widoczny zwrot w kierunku rosnącego polegania na chińskich przedsiębiorstwach i inwestycjach prywatnych celem rozwoju Północnego Szlaku Morskiego (to najkrótsze wodne połączenie Atlantyku z Pacyfikiem - red.) oraz infrastruktury do poszukiwania, przetwarzania i transportu surowców energetycznych" oceniono, uznając obecny poziom współpracy Rosji i Chin w Arktyce za "bezprecedensowy".

Władimir Putin i Xi Jinping, prezydenci Rosji i Chin Shutterstock

"Podczas gdy wcześniejsze analizy koncentrowały się głównie na obecności wojskowej Rosji w Arktyce, nasze ustalenia ujawniają strategiczny zwrot Rosji, charakteryzujący się zmniejszeniem wydatków rządowych i niezwykłą zmianą polityki włączającą Chińską Republikę Ludową i inwestycje sektora prywatnego celem utrzymania dominacji w Arktyce", mówi Eric Levesque, dyrektor operacyjny i współzałożyciel Strider Technologies, cytowany w komunikacie prasowym na stronie firmy.

Rosja i Chiny w Arktyce

Autorzy raportu przytoczyli szereg dowodów na poparcie swoich wniosków. Po pierwsze, jak zauważają, Arktyka otworzyła się na chińskie firmy: od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku 234 firmy kontrolowane przez Pekin zarejestrowały prowadzenie działalności na kontrolowanym przez Rosję obszarze Arktyki - oznacza to 87-procentowy wzrost w porównaniu z latami 2020 i 2021. Wzrost aktywności chińskich firm "stanowi wyraźne odejście od wcześniejszych wysiłków Rosji na rzecz ograniczenia zaangażowania Chin w regionie" - podkreśla Striders Technologies.

Rosyjski lodołamacz w regionie Arktyki Ulf Mauder/dpa/PAP

Pekin wypełnia w ten sposób "technologiczną pustkę" pozostawioną przez Zachód po lutym 2022 roku, stwierdzają autorzy. Przykładem są tu zakłady produkcji gazu skroplonego Arctic LNG 2. Gdy zachodnie firmy wycofały się z tego projektu, zainwestowały w niego chińskie firmy, takie jak China National Petroleum Corporation (CNPC) i China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Zmiany dotyczą również obecności wojskowej. Rosja gwałtownie zmniejszyła wydatki na obronność w Arktyce jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. Striders Technologies obliczyło, że łączne wydatki rosyjskiego sektora obronnego w Arktyce spadły o ok. 90 proc. między 2019 a 2021 rokiem. W tym samym okresie ogólne wydatki Rosji na obronność wzrosły natomiast o 4 proc.

Nowy raport odnotowuje także, że budżet Kremla dla Ministerstwa ds. Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki, odpowiedzialnego za rozwój społeczno-gospodarczy regionu, wzrósł o prawie 300 proc. od 2016 roku. Striders Technologies wskazuje, że widocznie rośnie m.in. rola Północnego Szlaku Morskiego w wymianie handlowej między Chinami a Rosją. W 2023 roku co najmniej 11 statków transportowało nim ropę naftową do Chin. Dla porównania w 2022 roku odbył się tylko jeden, "próbny" rejs do Chin tą drogą.

Partnerstwo Rosji i Chin

"Zwiększona gotowość Rosji do wpuszczenia Chin do Arktyki ukazuje prawdziwość ich partnerstwa 'bez granic' i jego potencjalną przeciwwagę dla sojuszy pod przewodnictwem USA" - czytamy w raporcie. Jego autorzy odnieśli się w ten sposób do "przyjaźni bez granic", jaką zadeklarowały Rosja i Chiny w lutym 2022 roku, tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę. Kilka miesięcy później Xi Jinping, w liście gratulacyjnym z okazji 65-lecia Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Chińskiej, podkreślił łączące oba kraje "wszechstronne strategiczne partnerstwo koordynacji dla nowej ery" oraz pogłębiającą się współpracę Pekinu i Moskwy w różnych dziedzinach, donosiła chińska państwowa agencja Xinhua w październiku 2022 roku.

Bazy Rosji i NATO w rejonie koła podbiegunowego (2023) Reuters

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: NBC News, tvn24.pl