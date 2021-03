Ustawa aborcyjna w Arkansas podpisana. "Przygotowanie gruntu pod obalenie wyroku Sądu Najwyższego"

W stanie Arkansas aborcja będzie praktycznie zakazana prawie we wszystkich przypadkach. Gubernator Asa Hutchinson, który podpisał we wtorek ustawę w tej sprawie, uzasadniał decyzję "przekonaniami o potrzebie obrony życia poczętego".

- Podpiszę (ustawę) SB6 z powodu ogromnego wsparcia legislacyjnego oraz moich szczerych i długotrwałych przekonań w obronie życia. SB6 stoi w sprzeczności z precedensami Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ale intencją ustawodawstwa jest przygotowanie gruntu pod obalenie obowiązującego obecnie wyroku Sądu Najwyższego. Wolałbym, by ustawa zawierała wyjątki dotyczące gwałtu i kazirodztwa – wyjaśniał gubernator Asa Hutchinson.

Według agencji Associated Press Amerykanie będący wrogami przerywania ciąży liczą na to, że postanowienie z Arkansas oraz związane z tym protesty skłonią Sąd Najwyższy USA do ponownego rozpatrzenia sprawy Roe przeciwko Wade. Zgodnie z orzeczeniem sądu z roku 1973 konstytucja umożliwia kobietom aborcję bez nadmiernych ograniczeń ze strony rządu. Wyrok zezwolił jednak stanom na wprowadzenie regulacji ograniczających przerywanie ciąży w drugim i trzecim trymestrze.