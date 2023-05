Ari Boulogne nie żyje. Francuski fotograf przez lata walczył o uznanie go za syna Alaina Delona

czytaj dalej

Podczas szczytu G7 Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Kreml ocenił, że przekazanie tych myśliwców Ukrainie to "kolosalne ryzyko" dla państw zachodnich, które może doprowadzić do eskalacji wojny. Na to oświadczenie strony rosyjskiej odpowiedział w niedzielę prezydent USA Joe Biden, zapytany przez dziennikarzy o słowa płynące z Moskwy.