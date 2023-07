Nagranie z monitoringu: po zderzeniu samochody minęły pieszą o centymetry. "Nie mogę uwierzyć, że żyję"

Sytuacja została uchwycona na nagraniu z kamery miejskiego monitoringu, które udostępniła agencja Reutera. Jak wyjaśnia południowoamerykański serwis informacyjny Infobae, do zdarzenia doszło 19 lipca w miejscowości La Plata, niedaleko Buenos Aires. Na nagraniu widać kobietę przechodzącą przez ulicę przejściem dla pieszych, znajdującą się akurat "wysepce" rozdzielającej dwa pasy ruchu. W pewnym momencie w dolnej części ekranu pojawiają się dwa samochody - jeden z nich wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dochodzi do zderzenia, auta odbijają się od siebie i zostają wyrzucone z dużą siłą w przeciwne kierunki. Szczęśliwie dla pieszej, oba, dosłownie o kilkadziesiąt centymetrów, mijają ją. Jeden z samochodów uderza w autobus, drugi zatrzymuje się na jezdni.

W dalszej części nagrania widać, jak kierowca jednego z aut podchodzi do kobiety. Ta zdaje się być w szoku. Pociera twarz, jakby płakała. Po chwili siada na ziemi, zbliżają się do niej świadkowie zdarzenia.

Argentyna. Kierowca pod wpływem alkoholu

Infobae informuje, że piesza, która cudem uniknęła potrącenia, to 26-letnia Julieta Ballesteros. W cytowanej przez portal rozmowie z lokalnym radiem kobieta przekazała, że ze zdarzenia wyszła właściwie bez szwanku. - Kawałek jednego z aut uderzył mnie dość mocno w nogę, to wszystko, co mi się stało. Nie mogę uwierzyć, że żyję - podkreśliła Ballesteros. - Kiedy przytrafiają nam się takie sytuacje, pytamy samych siebie oraz swoich bliskich: "Co mam zrobić ze swoim życiem po tym, jak otrzymałam taki prezent?" - dodała 26-latka, na co dzień pracująca w Ministerstwie Rozwoju Społecznego i zajmująca się sprawami dotyczącymi dzieci.