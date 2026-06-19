Świat Uruchomiono protokół awaryjny w Argentynie po kradzieży radioaktywnego cezu-137 Oprac. Adam Styczek |

Buenos Aires, stolica Argentyny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MATIAS MARTIN CAMPAYA/PAP/EPA

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Argentyński urząd nadzoru nuklearnego ARN ogłosił w środę, że dzień wcześniej otrzymał zgłoszenie o zniknięciu radioaktywnego cezu używanego do kalibracji urządzeń medycznych z laboratorium w Rosario, około 300 kilometrów na północny zachód od Buenos Aires.

Butelka z cezem znajdowała się w cylindrycznej ołowianej kapsule o grubych ścianach, blokujących promieniowanie. "Choć ryzyko radiologiczne jest bardzo niskie, w przypadku jej znalezienia, nie należy jej dotykać ani przy niej manipulować" - podkreślono w komunikacie.

Argentyńska policja Źródło zdjęcia: MATIAS MARTIN CAMPAYA/PAP/EPA

ARN uruchomiła specjalny protokół interwencji w sprawach kryzysów nuklearnych (SIER) i powiadomiła federalną agencję ds. kryzysowych (AFE) oraz wydział ds. ryzyka radiologicznego i nuklearnego argentyńskiej policji federalnej - napisano.

Cez-137 - czym jest

Argentyński portal Infobae podkreślił, że ryzyko jest niskie, jeśli ołowiana kapsuła pozostanie nienaruszona, ale w przypadku jej otwarcia substancja może wywołać poważne konsekwencje dla zdrowia. Według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ekspozycja na cez-137 może zwiększać ryzyko nowotworów oraz powodować poparzenia, chorobę popromienną, a nawet śmierć.

Jeden z najgłośniejszych przypadków skażenia radioaktywnego związanego z cezem-137 miał miejsce w 1987 roku w brazylijskim mieście Goiania, gdy dwie osoby znalazły i rozmontowały porzucone przez klinikę urządzenie medyczne, uwalniając znajdujący się w niej radioaktywny izotop. Doprowadziło to do śmierci czterech osób, a ponad 100 tysięcy musiało zostać poddanych badaniom - podał Infobae.

Cez-137 jest jednym z najniebezpieczniejszych izotopów używanych obecnie w medycynie, a sprzedaż i przewożenie tej substancji są ściśle kontrolowane, nie tylko ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, ale również z uwagi na niebezpieczeństwo, że zostanie wykorzystana do budowy tzw. brudnej bomby, czyli ładunku, którego wybuch prowadzi do skażenia promieniotwórczego - podała z kolei stacja CNN, powołując się na amerykańską organizację Inicjatywa ds. Zagrożenia Nuklearnego (NTI).

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