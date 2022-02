Argentyna. Skażona kokaina. Ponad 20 osób zmarło. Główny podejrzany w śledztwie twierdzi, że nie jest dilerem

Aresztowany w sprawie handlu skażoną kokainą, od której zmarły 24 osoby w prowincji Buenos Aires, zostanie deportowany z Argentyny do Paragwaju. Zdaniem śledczych, mógł on dodać do narkotyku substancję z grupy opioidów. Mężczyzna odmawia współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Utrzymuje, że mylnie uznano go za dilera.