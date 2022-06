Argentyna uziemiła wenezuelski samolot. "Przyleciał w celu prowadzenia wywiadu"

Samolot towarowy Emtrasur w zeszłym roku został sprzedany Wenezueli przez irańskie linie lotnicze Mahan Air. Maszyna przyleciała do Buenos Aires, stolicy Argentyny , 8 czerwca. Następnie została zajęta przez tamtejsze władze.

"Samolot przyleciał w celu prowadzenia wywiadu"

Argentyński rząd publicznie nie potwierdził przejęcia, ale w dokumencie tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych, na który powołuje się agencja Reutera, napisano, że władze podjęły działania z powodu podejrzeń co do podanego powodu przylotu maszyny do kraju.