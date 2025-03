Protest emerytów przybrał nieoczekiwany obrót. Doszło do starć z policją

Podczas cotygodniowej demonstracji emerytów w Buenos Aires doszło do starć z policją, media piszą o co najmniej kilku rannych i "niespodziewanym wsparciu" dla protestujących. Według argentyńskich władz w demonstracji udział wzięli "chuligani wspierający miejscowe kluby piłkarskie".

Z relacji mediów wynika, że środowa demonstracja rozpoczęła się pokojowo, ale sytuacja uległa zmianie po przybyciu "dużej grupy" fanów drużyny Boca Juniors, skandujących hasła wsparcia dla emerytów i machających flagami - przekazał portal Sky News. Demonstracje emerytów protestujących przeciwko polityce zaciskania pasa przez administrację prezydenta Javiera Milei odbywają się co tydzień, jednak w tym tygodniu do protestujących dołączyły "grupy chuliganów wspierających różne kluby piłkarskie" - podało argentyńskie ministerstwo ds. bezpieczeństwa. Agencja Reutera pisze o "niespodziewanym wsparciu" dla emerytów.

Starcia z policją podczas demonstracji emerytów

Według dziennika "La Nacion" w okolicach Kongresu pojawiły się zorganizowane grupy kibiców co najmniej 19 drużyn piłkarskich, w tym Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, Estudiantes i Gimnasia. Odpowiedzieli oni na krążące w sieci wezwania o treści: "Jesteśmy z emerytami" i "Pójdziemy na marsz".

Ciężkie obrażenia odniósł fotograf Pablo Grillo, który według relacji świadków został uderzony w głowę kanistrem z gazem łzawiącym, gdy fotografował wydarzenia przed siedzibą Kongresu. Mężczyzna przeszedł operację i walczy o życie w szpitalu. Wśród rannych jest też co najmniej siedmiu członków sił porządkowych. Jeden z nich, funkcjonariusz policji miasta Buenos Aires, został postrzelony w ramię - podał portal Infobae. Wcześniej, podczas przepychanek z policją, ucierpiała 87-letnia emerytka, która według świadków upadła, popchnięta przez funkcjonariusza i uderzyła głową w jezdnię - przekazał "La Nacion".

Prezydenckie weto dla wyższych emerytur

Libertariański prezydent Argentyny Javier Milei pod koniec 2023 roku obniżył wypłaty emerytur w ramach rządowego audytu wydatków, którego celem było ograniczenie szalejącej inflacji . Według opozycji odbyło się to ze szkodą dla najbardziej bezbronnych Argentyńczyków.

W drugiej połowie 2024 roku Milei zawetował przyjętą przez obie izby Kongresu ustawę zwiększającą emerytury, która miała w większym stopniu dostosować je do szalejącej inflacji. Jak pisaliśmy wówczas, przeciętna emerytura w Argentynie wynosi ok. 385 tys. pesos, czyli blisko 370 euro według zawyżonego kursu oficjalnego, a ok. 250 euro po kursie czarnorynkowym.