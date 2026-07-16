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Świat

Argentyna oskarżyła Wielką Brytanię o "wojskowe wtargnięcie". Tuż po meczu na mundialu

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HMS Medway
Afera na mundialu. Po wygranej z Anglią, argentyńscy piłkarze wyszli na murawę z transparentem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Steve Parsons/PA Images via Getty Images
Argentyna oskarżyła Wielką Brytanię o "wojskowe wtargnięcie" brytyjskiego okrętu na jej wody - wynika z komunikatu argentyńskiego resortu dyplomacji. Informację opublikowano tuż po wygranym meczu z Anglią w półfinale mundialu. Po zakończonej rozgrywce doszło też do incydentu na murawie. W tle jest trwający od lat spór o Falklandy. 

Argentyńskie MSZ oświadczyło, że protest w sprawie "wojskowego wtargnięcia" dotyczy rejsu okrętu HMS Medway z początku lipca. Zdaniem resortu rejs jednostki poprzez argentyńskie wody naruszył dwustronne umowy i rezolucję ONZ, ponieważ Londyn nie poinformował Buenos Aires o takich planach z wyprzedzeniem. Komunikat resortu pojawił się niedługo po wygranym przez Argentynę półfinale mundialu.

Rząd w Londynie zaprzeczył tym oskarżeniom. Rzecznik premiera Keira Starmera oświadczył, że władze Argentyny zostały wcześniej poinformowane o rejsie, którego celem była "rutynowa wizyta logistyczna w Chile" związana z badaniami naukowymi w Antarktyce - przekazał dziennik "Independent".

HMS Medway
HMS Medway
Źródło zdjęcia: Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Szef MSZ Argentyny: w pracy dyplomatycznej nie krzyczy się jak przy golach

Argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno udostępnił komunikat swojego resortu na platformie X, nawiązując przy tym do rozgrywek futbolowych. "W pracy dyplomatycznej nie krzyczy się jak przy golach, ale kieruje nami to samo przekonanie: duma z bycia Argentyńczykami i ciągła obrona naszych interesów" - napisał.

Półfinał mundialu z konfliktem w tle

Środowy półfinał uznawany był za mecz szczególnie obciążony ładunkiem politycznym i historycznym ze względu na spór terytorialny między tymi krajami o kontrolowane przez Wielką Brytanię, leżące niedaleko wybrzeży Argentyny wyspy, które Brytyjczycy nazywają Falklandami, a Argentyńczycy - Malwinami.

W 1982 roku Argentyna usiłowała zbrojnie przejąć wyspy, ale wojna zakończyła się zwycięstwem Wielkiej Brytanii. Poległo około 650 żołnierzy argentyńskich i 250 brytyjskich. Buenos Aires nie zrezygnowało jednak z roszczeń do archipelagu.

Atmosferę przed meczem podgrzewali argentyńscy politycy. Quirno powtórzył stanowisko rządu w Buenos Aires, że "Malwiny są argentyńskie", a wiceprezydentka Victoria Villaruel przekonywała, że "nie jest to tylko kolejny mecz", bo przeciwnikiem są "piraci i uzurpatorzy".

Po meczu argentyńscy piłkarze pokazali transparent z napisem "Malwiny są argentyńskie", co oceniane jest jako ewidentne naruszenie przepisów FIFA, zakazujących haseł politycznych. Brytyjski minister do spraw biznesu i handlu Peter Kyle zaapelował o formalne wyjaśnienie incydentu.

Argentyńscy piłkarze po meczu z Anglią wyszli na murawę z transparentem "Malwiny są argentyńskie"
Argentyńscy piłkarze po meczu z Anglią wyszli na murawę z transparentem "Malwiny są argentyńskie"
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/WILL OLIVER

Prezydent Argentyny Javier Milei ocenił, że hasło eksponowane przez piłkarzy jest "w pełni uzasadnione", ale zaznaczył, że kwestia wysp to sprawa dyplomacji, a nie meczu piłki nożnej. - Malwiny są argentyńskie i odzyskamy je na płaszczyźnie dyplomatycznej, inteligentnymi działaniami - dodał. 

Źródło: PAP
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Tagi:
ArgentynaWielka Brytania
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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