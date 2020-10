Mieszkają na dawnym wysypisku śmieci. Grozi im eksmisja

O szybkie usunięcie bezprawnych "lokatorów", którzy w lipcu zajęli miejsce zwane Guerniką, położone niespełna 30 kilometrów od argentyńskiej stolicy, wystąpiła do sądu między innymi międzynarodowa firma planująca budowę tam zamkniętego osiedla mieszkaniowego z polem golfowym. Nowe terminy eksmisji nielegalnych mieszkańców Guerniki to 15 i 30 października. Sąd postanowił jednak, że jeśli w tych dniach temperatura spadnie poniżej zera, to likwidację osiedla, składającego się z szałasów i budek z blachy falistej i innych odpadów budowlanych, należy wstrzymać do poprawy pogody.