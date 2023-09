Napad na tureckiego dyplomatę w Argentynie. Jeden z napastników został zastrzelony przez policję

czytaj dalej

Premier Armenii Nikol Paszynian w niedzielnym orędziu do narodu oznajmił, że "Ormianie w Górskim Karabachu wciąż stoją w obliczu niebezpieczeństwa czystek etnicznych". - Analiza wydarzeń pokazuje, że systemy bezpieczeństwa i sojusznicy, na których polegaliśmy przez wiele lat, stawiają sobie zadanie, by pokazać naszą słabość - dodał. Tymczasem władze w Górskim Karabachu twierdzą, że "120-tysięczna ludność ormiańska opuści enklawę i ucieknie do Armenii, mimo zapewnień Baku, że Azerbejdżan zagwarantuje jej prawa należne mniejszościom".