Świat Nawrocki u Mileia. Współpraca gospodarcza w centrum rozmów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Przydacz o wizycie Nawrockiego w Argentynie: podstawowym celem rozmowa w ramach G20 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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We wtorek przed południem Karol Nawrocki rozpoczął w Buenos Aires spotkanie z Javierem Mileiem. W programie wizyty przewidziano rozmowę obu prezydentów w wąskim gronie. Jej głównym tematem jest potencjał współpracy Polski i Argentyny, w tym możliwości zacieśnienia kontaktów gospodarczych.

Dzień wcześniej, podczas spotkania z Polonią w Buenos Aires, Nawrocki zapowiedział, że będzie rozmawiał z argentyńskim przywódcą o perspektywach rozwoju relacji między oboma krajami. Podkreślił także znaczenie Polski i Argentyny w światowej gospodarce, wskazując, że oba państwa należą do grona 20 największych gospodarek świata.

Karol Nawrocki z Javierem Mileiem Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Czego mają dotyczyć rozmowy w Chile i Argentynie?

Kancelaria prezydenta poinformowała w niedzielę, że w dniach 23-27 listopada Karol Nawrocki złoży oficjalne wizyty w Argentynie i Chile. W ich trakcie spotka się między innymi z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem oraz prezydentem Chile Jose Antonio Kastem.

- Obaj pochodzą z raczej prawicowych środowisk politycznych. W związku z tym mamy nadzieję, że w wielu aspektach uda się znaleźć wspólny język - zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w trakcie niedzielnego briefingu prasowego.

Karol Nawrocki z Javierem Milei Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

- Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także strategii odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju, walce z korupcją, co do której Polska ma duże sukcesy - zapowiadał Przydacz.