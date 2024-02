Prezydent Argentyny spotka się z Blinkenem, następnie weźmie udział w konferencji z udziałem Trumpa

W piątek przyjmie sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena, jednego najbliższych współpracowników prezydenta Joe Bidena , a jeszcze tej samej nocy poleci do Waszyngtonu na konferencję Conservative Political Action Conference (CPAC), pełną sympatyków Donalda Trumpa .

Milei chce reformować Argentynę

Biorąc udział w prawicowej konferencji tuż po spotkaniu z Blinkenem, Milei ryzykuje pogorszenie relacji z administracją Bidena – oceniła agencja Bloomberga. Na CPAC prezydent Argentyny będzie przemawiał do sali pełnej konserwatywnych działaczy przeciwnych reelekcji Bidena i przychylnych powrotowi Trumpa do Białego Domu.

Choć libertariańskie poglądy Mileia pozycjonują go raczej w obozie republikanów, nie może on sobie pozwolić na zniechęcanie do siebie obecnej administracji tworzonej przez demokratów – podkreślił Bloomberg. Argentyna liczy na wsparcie USA w sprawie opiewającego na 44 mld dolarów długu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW).