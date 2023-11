Javier Milei ma swoją "żelazną damę". Wiceprezydent "bardziej dogmatyczna niż prezydent elekt"

Jest prawniczką, jej ojciec był pułkownikiem, a część komentatorów nazywa ją "żelazną damą". Victoria Villarruel to nowa wiceprezydent Argentyny, która funkcję tę obejmie dzięki zwycięstwie Javiera Mileia w wyborach prezydenckich. Opowiada się między innymi za "konserwatywną rewolucją" w kraju, w tym za ograniczeniem prawa do aborcji.

Victoria Villarruel - kim jest

Villarruel pochodzi z Buenos Aires. Na tamtejszym uniwersytecie ukończyła studia prawnicze. Jej ojcem był pułkownik Eduardo Marcelo Villarruela, który wsławił się walką przeciwko Anglikom w wojnie o Falklandy w 1982 roku. Ona sama zwracała uwagę komentatorów swoim mało krytycznym podejściem do współczesnej historii Argentyny, w szczególności niepotępianiem rządzącej w latach 1976-1983 krajem junty wojskowej. Według niej przywoływanie rządów wojskowych jest wykorzystywane przez część sceny politycznej do walki z prawicą, a liczba ofiar śmiertelnych junty jest zawyżana. Niektóre organizacje broniące praw człowieka szacują liczbę ofiar na 30 tys., ale zdaniem Villarruel było ich kilkakrotnie mniej. Świadczyć o tym miałaby m.in. pamiątkowa płyta przy stołecznym Parku Pamięci, na której znajduje się 8751 nazwisk.

Jak opisuje "El Pais", Villarruel opowiada się za "konserwatywną rewolucją przeciwko aborcji, różnorodności seksualnej i polityce równości płci", choć w ostatnich latach Argentyna przodowała w Ameryce Łacińskiej pod względem gwarantowania tych praw. "Jestem za ochroną życia, ponieważ życie zaczyna się w momencie poczęcia i tak jak ja miałam prawo się urodzić, chcę, by każdy inny człowiek mógł je mieć, niezależnie od tego, czy tego pragnie, czy nie. To nie jest kwestia religii, to czysta biologia" - pisała w odpowiedzi na pytania gazety. W czasie kampanii wyborczej stwierdziła, że jest za uchyleniem prawa zezwalającego na przerywanie ciąży, ale unikała odpowiedzi na pytanie, czy będzie dążyć do ścigania za taki czyn kobiet i karania ich.