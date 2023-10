"Mini-Trump" może zostać prezydentem Argentyny. Kim jest Javier Milei

Javier Milei, lider skrajnie prawicowego, populistycznego ruchu La Libertad Avanza (Wolność idzie naprzód) był według sondaży faworytem niedzielnych wyborów prezydenckich w Argentynie. Zapowiadał walkę z szerzącą się w kraju przestępczością, ułatwienie obywatelom nabywania i legalnego posiadania broni oraz radykalne zaostrzenie przepisów kodeksu karnego. Zdaniem ekspertów "kandydatura Milei odzwierciedla nastroje antyestablishmentowe w regionie po dekadzie powolnego wzrostu i załamania gospodarczego". Amerykański dziennik "New York Times" prognozuje, że następnym prezydentem Argentyny może zostać "mini-Trump".

"Zasłynął obrażając ludzi w telewizji. W internecie ostro atakuje swoich krytyków. Ma niesforną fryzurę, która stała się memem. A teraz jest liderem skrajnej prawicy w swoim kraju" - stwierdza "New York Times" w publikacji poświęconej osobie 53-letniego Javiera Milei, który wziął udział w niedzielnym wyścigu wyborczym o urząd prezydenta Argentyny .

Zwyciężał we wszystkich sondażach

Javier Milei, lider skrajnie prawicowego, populistycznego ruchu La Libertad Avanza (Wolność idzie naprzód), zwyciężał we wszystkich sondażach przed niedzielnymi wyborami w Argentynie, kraju rządzonym przez polityków wywodzących się z ruchu peronistowskiego i nękanym niezwykle wysoką inflacją. Wynosi ona obecnie ponad 124 procent w stosunku rocznym.

Dla odniesienia zwycięstwa w pierwszej turze wyborów konieczne było uzyskanie co najmniej 45 procent głosów lub 40 procent, jeśli przewaga nad drugim kandydatem pod względem uzyskanego poparcia wyborców wynosi co najmniej dziesięć punktów procentowych. Politycy zmierzą się więc w drugiej turze, która odbędzie się 19 listopada.

Obiecuje dolaryzację Argentyny

"New York Times" napisał, że "Donald Trump i jego objęcie stanowiska prezydenta w USA w 2016 roku wykazują pewne uderzające podobieństwa z człowiekiem, stojącym za obecnymi wydarzeniami w Argentynie, który stał się nową sensacją polityczną w tym kraju".

"Milei, libertariański ekonomista i telewizyjny komentator, był kiedyś uważany za osobę drugoplanową w wyścigu prezydenckim w Argentynie i nie był traktowany poważnie zarówno przez media, jak i swoich przeciwników. Teraz, po zuchwałej kampanii, opartej na obietnicy, że on sam może rozwiązać głębokie problemy gospodarcze kraju, jest faworytem do zwycięstwa w niedzielnych wyborach lub w drugiej turze wyborów, która odbędzie się w listopadzie" - podkreślił amerykański dziennik.

Według "New York Timesa", potencjalny następca obecnego argentyńskiego przywódcy Alberto Fernandeza "już wywrócił do góry nogami politykę 46-milionowego kraju". "Jego obietnice likwidacji Banku Centralnego Argentyny i rezygnacji z argentyńskiego peso na rzecz dolara amerykańskiego zdominowały ogólnokrajową debatę i przyczyniły się do dalszego spadku wartości krajowej waluty" - odnotował "NYT".