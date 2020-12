Jedni świętują, inni "pogrążyli się we łzach". Argentyńscy deputowani za liberalizacją przepisów o aborcji

Argentyńska Izba Deputowanych - izba niższa tamtejszego parlamentu - zatwierdziła w piątek rządowy projekt ustawy zakładającej legalizację aborcji na żądanie do 14. tygodnia ciąży - podaje Agencja Reutera. Przed budynkiem Kongresu Narodowego zebrali się zarówno zwolennicy liberalizacji przepisów, jak i jej przeciwnicy.

Ustawa przewiduje, że ciąża może zostać usunięta do 14. tygodnia, bez względu na powód. Dokument został przyjęty w izbie niższej argentyńskiego Kongresu Narodowego stosunkiem głosów 131 "za" do 117 "przeciw". Sześciu deputowanych wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.