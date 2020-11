"Oklaski mieszały się ze łzami, aż wreszcie nastąpiło ostatnie pożegnanie Diego"

Trumna z ciałem Maradony miała być wystawiona do godziny 16 czasu miejscowego, więc w pewnym momencie zamknięto długą kolejkę oczekujących, co wywołało niezadowolenie i agresję rozczarowanych kibiców. Doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. W efekcie władze zdecydowały się przedłużyć możliwość pożegnania z Maradoną o trzy godziny, ale później tego terminu nie dotrzymały.