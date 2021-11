Blok prezydenta Fernandeza przegrywa wybory parlamentarne

Peronistowski centrolewicowy Front Wszystkich (Frente de Todos) prezydenta Alberto Fernandeza przegrał niedzielne wybory do parlamentu Argentyny. Głosowanie to było uzupełnieniem wrześniowych wyborów do Izby Deputowanych i Senatu. W wyborach, w których uczestniczyło 71 procent spośród ponad 34 milionów dopuszczonych do głosowania, wybierano połowę członków Izby Deputowanych oraz jedną trzecią senatorów.