Para Francuzów nie wróciła z wakacji z Iranu 

Wyjaśnił, że para była na wakacjach w Iranie i miała wrócić do Francji na początku tygodnia.

Irańskie władze nie podały narodowości aresztowanych Europejczyków. W czwartkowym oświadczeniu jednak francuskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że domaga się natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli. Jak dodano, ambasador Francji w Teheranie zwrócił się o dostęp do zatrzymanych, a przedstawiciel Iranu w Paryżu został wezwany do tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych.

Aresztowani Europejczycy

W środę irańskie ministerstwo wywiadu poinformowało o aresztowaniu dwóch Europejczyków, którzy mieli przybyć do kraju, by "siać chaos" i "destabilizować społeczeństwo". Nie wiadomo, kiedy i gdzie doszło do zatrzymania.