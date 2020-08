Komisarz praw człowieka Rady Europy: wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot

Nakaz zatrzymania Margot "to mrożący sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce" - napisała komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. Aktywistka została aresztowana w piątek w Warszawie w związku z podejrzeniem o uszkodzenie furgonetki fundacji "Pro-Prawo do Życia".

Warszawski sąd, uwzględniając zażalenie prokuratora, zdecydował o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu wobec aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom, która jest podejrzana o uszkodzenie furgonetki fundacji "Pro-Prawo do Życia". Wcześniej, w połowie lipca, sąd zdecydował o zastosowaniu policyjnego dozoru i poręczeniu w kwocie siedmiu tysięcy złotych.

W związku z decyzją sądu w piątek przed siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii zebrało się kilkudziesięciu młodych ludzi przeciwnych aresztowaniu aktywistki. Potem protest przeniósł się na Krakowskie Przedmieście w pobliże pomnika Chrystusa, gdzie doszło do przepychanek z funkcjonariuszami policji. W sobotę rano rzecznik komendy stołecznej poinformował, że do sprawy zatrzymano 48 osób . Dodał, że czynności z tymi osobami są prowadzone w oparciu o artykuł 254 kodeksu karnego.

§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że Margot jest podejrzana "o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji". Czyn ten zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Komisarz Rady Europy wzywa do "natychmiastowego uwolnienia" Margot

Głos w sprawie aktywistki zabrała Dunja Mijatović, komisarz praw człowieka Rady Europy. W swoim wpisie na Twitterze wezwała do "natychmiastowego uwolnienia" aktywistki. "Nakaz zatrzymania jej na dwa miesiące to mrożący sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce" - napisała.

Interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich

Do sprawy odniósł się także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Z dużym niepokojem obserwowałem wydarzenia, do których doszło wczorajszego wieczora" - napisał, odnosząc się do piątkowych demonstracji i zatrzymań aktywistów.