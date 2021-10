Bez nich - jego zdaniem - "nie widać przyszłości Europy i jeśli nie nastąpi takie otrzeźwienie, to taki czysty pragmatyzm, na jakim buduje się w tej chwili Unię Europejską na pewno nie przyczyni się do jej umocnienia".

Arcybiskup Gądecki: nikt rozsądny nie ma ochoty wychodzić z Europy

- To, co jest większe, ma większe możliwości, ale także jest wyrazem większej jedności - wskazał. - Wszyscy chcemy pozostawać w Europie i nie ma mowy o żadnym wychodzeniu - dodał abp Gądecki. - Myślę, że nikt rozsądny nie ma ochoty wychodzić z Europy. Natomiast zjawiskiem smutnym jest, że wracamy do podziałów w Europie - powiedział.

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski to, co dzieje się na granicy z Białorusią, jest złe nie dlatego, że przybywają tam migranci, ale dlatego, że "powstaje nowy mur w Europie".

W ocenie abp Gądeckiego "tworzenie murów jest objawem strachu i tytułem do wskrzeszenia złych duchów". Jak zaznaczył, zadaniem polityków nie jest to, by przeciwstawiać sobie ludzi. - Naszym zadaniem - mówił - 'jest sprawić, by ludzie zrozumieli, że tak w Europie, jak i w świecie są tylko i wyłącznie bracia".