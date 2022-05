Arcybiskup ostrzega Nancy Pelosi: nie zostanie pani dopuszczona do komunii świętej

Konserwatywny arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone uznał, że przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi nie może przyjmować komunii w tej archidiecezji. Uzasadnił to jej poparciem dla prawa aborcyjnego.

W liście ogłoszonym w piątek arcybiskup pisał między innymi: "Jeśli nie odrzuci Pani publicznie swojego poparcia dla 'praw' do aborcji lub nie powstrzyma się od publicznego odwoływania się do swojej wiary katolickiej i przyjmowania komunii świętej, nie będę miał innego wyboru, jak zadecydować zgodnie z kanonem 915, że nie zostanie Pani dopuszczona do komunii świętej".