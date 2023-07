Arcybiskup Grzegorz Ryś mianowany kardynałem

Drugi polski kardynał

Apel o zaprzestanie przemocy w Ziemi Świętej

W czasie spotkania z wiernymi papież zaapelował o zaprzestanie przemocy w Ziemi Świętej. - Z bólem dowiedziałem się, że znów doszło do przelewu krwi w Ziemi Świętej. Pragnę, aby władze izraelskie i palestyńskie mogły wznowić bezpośredni dialog po to, by położyć kres spirali przemocy i otworzyć drogi do pojednania i pokoju - mówił Franciszek.