Świat

Arcybiskup aresztowany za "zakup narkotyków". W tle konflikt z premierem

Apostolski Kościół Ormiański
Armenia decyduje o europejskiej przyszłości, rząd zatwierdził projekt ustawy o przystąpieniu do UE
Źródło: Reuters
Arcybiskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego został umieszczony w areszcie tymczasowym pod zarzutem zakupu narkotyków i próby podrzucenia ich innej osobie. To najpewniej kolejna odsłona konfliktu pomiędzy ormiańskim duchowieństwem a premierem Armenii Nikolem Paszynianem.

Arcybiskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Arszak Chaczatrian trafił w piątek do aresztu w Erywaniu pod zarzutem zakupu narkotyków - poinformował jego prawnik. Duchowny spędzi w areszcie dwa miesiące w oczekiwaniu na proces.

Z aktu oskarżenia, cytowanego przez armeński serwis Mezha, wynika, że hierarcha miał w 2018 roku dokonać zakupu niesprecyzowanych bliżej narkotyków z zamiarem podrzucenia ich jednej z osób protestujących przed siedzibą katolikosa (hierarchy) Kościoła Ormiańskiego, Karekina II.

Zatrzymali kolejnego kościelnego hierarchę. "Nie będę się ukrywał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrzymali kolejnego kościelnego hierarchę. "Nie będę się ukrywał"

Aresztowanie w cieniu konfliktu między duchowieństwem a premierem

Reuters zwrócił uwagę na szerszy kontekst całej sprawy. Ormiańscy hierarchowie są w otwartym konflikcie z rządem Nikola Paszyniana, ponieważ sprzeciwiają się uznaniu porozumienia pokojowego z Azerbejdżanem, wynegocjowanego w sierpniu 2025 r. pod patronatem USA.

Kraj ten w dwóch wojnach, stoczonych w 2020 i 2023 r., odbił z rąk Ormian Górski Karabach, kontrolowany od upadku ZSRR przez rząd w Erywaniu. Część hierarchów, skupionych wokół katolikosa Karekina II, uważa pokój z Azerami za zdradę interesów narodowych Ormian.

Apostolski Kościół Ormiański
Apostolski Kościół Ormiański
Źródło: Google

Niektórzy biskupi stanęli wręcz na czele protestów, wymierzonych w rząd Paszyniana, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją świeckich władz. Od połowy 2025 r. aresztowano kilku wysokich rangą duchownych ormiańskich. Znalazł się wśród nich m.in. arcybiskup Bagrat Galstanian, kierujący świeckim ruchem Święta Walka, sprzeciwiającym się porozumieniu Armenii z Azerbejdżanem.

Galstanian oczekuje na proces pod zarzutem próby puczu, mającego obalić rząd Paszyniana. Postawiono mu go po tym, gdy w 2022 r. stanął na czele demonstracji w Erywaniu. Na podstawie tych samych zarzutów w październiku skazano na dwa lata więzienia innego arcybiskupa, Mikaela Adżapachiana. Wraz z aresztowanym w piątek arcybiskupem Chaczatrianem, należy on do ścisłego kierownictwa Kościoła Ormiańskiego. Obaj reprezentują stronnictwo wspierające katolikosa Karekina II.

Reuters przypomniał, że konfrontacja z rządem Paszyniana, której patronują katolikos i jego zwolennicy, doprowadziła do rozłamu w Kościele Ormiańskim. Część hierarchów domaga się ustąpienia Karekina II z funkcji, którą sprawuje od 1999 r.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google

Armenia
