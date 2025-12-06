Arcybiskup aresztowany za "zakup narkotyków". W tle konflikt z premierem

Armenia decyduje o europejskiej przyszłości, rząd zatwierdził projekt ustawy o przystąpieniu do UE Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Arcybiskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Arszak Chaczatrian trafił w piątek do aresztu w Erywaniu pod zarzutem zakupu narkotyków - poinformował jego prawnik. Duchowny spędzi w areszcie dwa miesiące w oczekiwaniu na proces.

Z aktu oskarżenia, cytowanego przez armeński serwis Mezha, wynika, że hierarcha miał w 2018 roku dokonać zakupu niesprecyzowanych bliżej narkotyków z zamiarem podrzucenia ich jednej z osób protestujących przed siedzibą katolikosa (hierarchy) Kościoła Ormiańskiego, Karekina II.

Aresztowanie w cieniu konfliktu między duchowieństwem a premierem

Reuters zwrócił uwagę na szerszy kontekst całej sprawy. Ormiańscy hierarchowie są w otwartym konflikcie z rządem Nikola Paszyniana, ponieważ sprzeciwiają się uznaniu porozumienia pokojowego z Azerbejdżanem, wynegocjowanego w sierpniu 2025 r. pod patronatem USA.

Kraj ten w dwóch wojnach, stoczonych w 2020 i 2023 r., odbił z rąk Ormian Górski Karabach, kontrolowany od upadku ZSRR przez rząd w Erywaniu. Część hierarchów, skupionych wokół katolikosa Karekina II, uważa pokój z Azerami za zdradę interesów narodowych Ormian.

Apostolski Kościół Ormiański Źródło: Google

Niektórzy biskupi stanęli wręcz na czele protestów, wymierzonych w rząd Paszyniana, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją świeckich władz. Od połowy 2025 r. aresztowano kilku wysokich rangą duchownych ormiańskich. Znalazł się wśród nich m.in. arcybiskup Bagrat Galstanian, kierujący świeckim ruchem Święta Walka, sprzeciwiającym się porozumieniu Armenii z Azerbejdżanem.

Galstanian oczekuje na proces pod zarzutem próby puczu, mającego obalić rząd Paszyniana. Postawiono mu go po tym, gdy w 2022 r. stanął na czele demonstracji w Erywaniu. Na podstawie tych samych zarzutów w październiku skazano na dwa lata więzienia innego arcybiskupa, Mikaela Adżapachiana. Wraz z aresztowanym w piątek arcybiskupem Chaczatrianem, należy on do ścisłego kierownictwa Kościoła Ormiańskiego. Obaj reprezentują stronnictwo wspierające katolikosa Karekina II.

Reuters przypomniał, że konfrontacja z rządem Paszyniana, której patronują katolikos i jego zwolennicy, doprowadziła do rozłamu w Kościele Ormiańskim. Część hierarchów domaga się ustąpienia Karekina II z funkcji, którą sprawuje od 1999 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD