Sąd Najwyższy nie zgodził się, by 12-letni Archie mógł umrzeć w hospicjum

Rodzice Archiego Batterbee znów odwołają się od decyzji sądu?

Kolejne wnioski w sprawie Archiego Battersbee

Apel matki Archiego do innych rodziców

"Nie życzę żadnemu z rodziców, by przechodził przez to, przez co my przechodzimy. To dlatego, odkąd tu jesteśmy, próbuję naświetlać wiele tematów, na przykład internetowe wyzwania. I wiem, że wiele osób siadło ze swoimi dziećmi i użyło przykładu Archiego, by uratować ich życie. Dlatego zamierzam nadal dbać o to, by imię Archiego żyło. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, by rodzice nie musieli przechodzić tego wszystkiego w sądzie" - mówiła Hollie Dance. Wcześniej apelowała do innych rodziców, by uważali na to, co ich dzieci robią w Internecie.