Opinia koronera w sprawie śmierci Archiego Battersbee: brak dowodów na związek z internetowym wyzwaniem

Biuro koronera przekazało we wtorek, że nie ma dowodów wskazujących, że udział w prowadzonym w mediach społecznościowych wyzwaniu spowodował trwałe uszkodzenie mózgu 12-letniego Archiego Battersbee. Los chłopca był wiosną i latem przedmiotem głośnej w Wielkiej Brytanii batalii prawnej.

Hipotezę, że przyczyną wypadku, któremu uległ Archie Battersbee było wyzwanie prowadzone w mediach społecznościowych, polegające na jak najdłuższym odcięciu dopływu krwi do mózgu, sugerowała jego matka. 7 kwietnia znalazła nieprzytomnego syna w ich domu w Southend. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Londynie, ale lekarze na podstawie przeprowadzonych badań ocenili, że nastąpiło trwałe uszkodzenie mózgu i nie ma szans, by odzyskał świadomość.