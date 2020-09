Więzienie zamiast kary śmierci za zabójstwo Chaszodżdżiego. Rodzina ofiary wybaczyła mordercom

Na kary po 20 lat więzienia skazał sąd drugiej instancji w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, pięciu oskarżonych o zabicie saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Oznacza to zmianę wyroku sądu pierwszej instancji, który w grudniu 2019 roku orzekł wobec całej piątki kary śmierci. Wyroki są prawomocne.

Tego samego dnia zapadły wyroki także na trzech innych oskarżonych w związku z tą sprawą. Jeden został skazany na 10 lat więzienia, dwaj pozostali otrzymali kary po siedem lat pozbawienia wolności, co oznacza potwierdzenie wyroków z pierwszej instancji.

Sąd saudyjski pierwszej instancji skazał pięciu oskarżonych na karę śmierci

Pierwsze wyroki w sprawie zabójstwa saudyjskiego dziennikarza zapadły w grudniu zeszłego roku. Wówczas sąd pierwszej instancji w Rijadzie skazał pięciu oskarżonych na karę śmierci. Trzej pozostali otrzymali kary od 7 do 10 lat więzienia. Saudyjskie śledztwo toczyło się także wobec byłego doradcy saudyjskiego dworu królewskiego Sauda al-Kataniego, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Rodzina wybaczyła zabójcom

Jak podaje telewizja Al-Arabija zgodnie z prawem Arabii Saudyjskiej rodzina ofiary ma prawo do wybaczenia lub ułaskawienia sprawcy, a po upublicznieniu tej decyzji skazanie sądzonego przestępcy na karę śmierci staje się niemożliwe.

Tak stało się w tym przypadku - w czasie tegorocznego ramadanu, świętego dla muzułmanów miesiąca postu, syn Chaszodżdżiego ogłosił, że rodzina wybacza zabójcom . W związku z tym sprawa ponownie trafiła do sądu, który tym razem orzekł łagodniejsze kary.

Oddzielny proces w Turcji. Rijad odmawia wydania podejrzanych

Dwóch byłych doradców księcia, Sauda al-Kataniego i Ahmeda al-Asiriego, oskarżono o "podżeganie do morderstwa z premedytacją z zamiarem dręczenia (...)". 18 pozostałym podsądnym postawiono zarzut "dokonania morderstwa z premedytacją z zamiarem dręczenia".

Arabia Saudyjska odmawia Turcji wydania podejrzanych, uważając, że to saudyjskie sądy są właściwe do sądzenia obywateli tego kraju.

Chaszodżdżi ostatni raz był widziany w tureckim konsulacie w Stambule

Współpracujący z amerykańskim dziennikiem "Washington Post" Chaszodżdżi był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych. W październiku 2018 roku wszedł do tureckiego konsulatu w Stambule w celu odebrania dokumentów potrzebnych mu do zawarcia małżeństwa i od tej pory nikt go więcej nie widział.