Rozpoczął się pierwszy popandemiczny hadżdż. Przybyło około miliona wiernych

Hadżdż w cieniu restrykcji pandemicznych

W czwartek wieczorem większość pielgrzymów przybyła do Miny, małej wioski na wschód od Mekki, gdzie spędzą noc na rozległym polu namiotowym, pogrupowanym według części świata, z których pochodzą. W piątek wstaną o świcie, by pomaszerować na święte wzgórze Arafat, gdzie będą prosić o przebaczenie za grzechy.

Władze luzują ograniczenia dotyczące kobiet

Pielgrzymów obowiązują proste, jednakowe stroje, tak by nikt się nie wyróżniał: w przypadku mężczyzn są to białe drapowane szaty, a kobiety noszą czarne abaje (suknie) i chusty na włosy, nie mogąc jednocześnie zakrywać twarzy. Wierni nie powinni stosować żadnych kosmetyków ani perfum.

W pięciogwiazdkowych hotelach z widokiem na Al-Kabę bogaci płacą równowartość 25-30 tysięcy złotych za noc, a dla większości pielgrzymów - mimo wydania w przeliczeniu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, by dostać się w tym czasie do Mekki - pielgrzymka oznacza spanie w prostych pokojach lub po prostu na ziemi wokół meczetu. Mogą w ten sposób odprawiać codzienne modlitwy nie tylko, jak na co dzień, w kierunku Al-Kaby, ale również z widokiem na to sanktuarium.