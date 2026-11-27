Świat Atak na saudyjską rafinerię. Zakład wstrzymał pracę po śmierci pracownika Oprac. Adam Styczek |

Ataki na lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Google

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Pocisk, który trafił w rafinerię, spowodował pożar. Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja walcząca z proirańskimi rebeliantami jemeńskimi Huti podała, że rafinerię koncernu Aramco w Dziżanie zaatakowali właśnie oni.

Dżizan leży tuż przy granicy z Jemenem i sąsiaduje z terenami zajmowanymi przez Huti. Rafineria może produkować do 400 tys. baryłek ropy dziennie.

Rafineria w Dżizanie Źródło zdjęcia: Google

Ataki Huti na saudyjskie rafinerie

Koalicja podała, że zniszczyła stanowisko do wystrzeliwania pocisków balistycznych w jemeńskim mieście portowym Al-Hudajda, skąd przeprowadzono czwartkowy atak.

Dzień wcześniej Huti zaatakowali największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej, Ras Tanura, która jest też ważnym centrum eksportu ropy, a także porty nad Morzem Czerwonym - Dżudda i Dżizan.

Huti, którzy kontrolują najbardziej zaludnione tereny Jemenu, w tym stolicę Sanę, atakują rakietami i dronami saudyjskie lotniska, obiekty naftowe oraz biura od czasu zaostrzenia się wojny domowej w Jemenie w lipcu tego roku.

Walki przybrały na intensywności, gdy we wrześniu Huti zajęli strategiczne obszary Jemenu wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego i zbliżyli się do cieśniny Bab al-Mandab, przez którą wiedzie kluczowy szlak eksportu ropy z Zatoki Perskiej.