Atak na saudyjską rafinerię. Zakład wstrzymał pracę po śmierci pracownika
Pocisk, który trafił w rafinerię, spowodował pożar. Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja walcząca z proirańskimi rebeliantami jemeńskimi Huti podała, że rafinerię koncernu Aramco w Dziżanie zaatakowali właśnie oni.
Dżizan leży tuż przy granicy z Jemenem i sąsiaduje z terenami zajmowanymi przez Huti. Rafineria może produkować do 400 tys. baryłek ropy dziennie.
Ataki Huti na saudyjskie rafinerie
Koalicja podała, że zniszczyła stanowisko do wystrzeliwania pocisków balistycznych w jemeńskim mieście portowym Al-Hudajda, skąd przeprowadzono czwartkowy atak.
Dzień wcześniej Huti zaatakowali największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej, Ras Tanura, która jest też ważnym centrum eksportu ropy, a także porty nad Morzem Czerwonym - Dżudda i Dżizan.
Huti, którzy kontrolują najbardziej zaludnione tereny Jemenu, w tym stolicę Sanę, atakują rakietami i dronami saudyjskie lotniska, obiekty naftowe oraz biura od czasu zaostrzenia się wojny domowej w Jemenie w lipcu tego roku.
Walki przybrały na intensywności, gdy we wrześniu Huti zajęli strategiczne obszary Jemenu wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego i zbliżyli się do cieśniny Bab al-Mandab, przez którą wiedzie kluczowy szlak eksportu ropy z Zatoki Perskiej.