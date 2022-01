Publiczne potępienie za molestowanie seksualne. Pierwszy taki wyrok w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska zaostrza przepisy

Prawo, które weszło w życie w 2018 roku, wprowadziło kary do dwóch lat więzienia i grzywny do 27 tysięcy dolarów za przestępstwa związane z molestowaniem seksualnym. Recydywistom grozi do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości do 80 tysięcy dolarów.