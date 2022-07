Arabia Saudyjska otworzyła swoją przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników"

Arabia Saudyjska otwiera swoją przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników" - poinformowały w piątek władze tego kraju. Oznacza to uchylenie długoletniego zakazu korzystania z tej przestrzeni przez Izrael. Prezydent USA Joe Biden powitał z zadowoleniem tę decyzję.

Decyzję, która potencjalnie stanowi ważny krok na drodze normalizacji stosunków między długoletnimi wrogami Arabią Saudyjską i Izraelem, ogłoszono na kilka godzin przed przylotem do Rijadu prezydenta Bidena. Prezydent USA przyleci do Arabii Saudyjskiej bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Izraelu, co również jest wydarzeniem bez precedensu.