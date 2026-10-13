Amerykanie zatrzymani w Arabii Saudyjskiej. Fotografowali skutki ostrzałów
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej poinformowała w poniedziałek, że obywatele USA zostali zatrzymani za fotografowanie skutków ostatnich ataków. Misja dyplomatyczna nie podała, ile osób zatrzymano ani czy zostali oni już zwolnieni - podkreśliła AFP.
Agencja zwróciła uwagę, że mieszkający w królestwie cudzoziemcy z innych państw także przekazywali doniesienia o przypadkach aresztowań za filmowanie ataków i udostępnianie tego rodzaju nagrań w sieciach społecznościowych.
Placówka przypomniała, że władze regularnie ostrzegają mieszkańców przed rozpowszechnianiem nieautoryzowanych informacji, zdjęć czy nagrań wideo, dotyczących ataków pociskami, dronami i rakietami. Ambasada zauważyła, że takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi.
"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Arabii Saudyjskiej ponownie ostrzega, że 'filmowanie, publikowanie lub udostępnianie informacji dotyczących zwalczania pocisków rakietowych i dronów oraz miejsc ich uderzenia naraża na odpowiedzialność prawną'. Obywatele amerykańscy zostali zatrzymywani za fotografowanie niedawnych wydarzeń. Przebywając w Arabii Saudyjskiej, zarówno odwiedzający, jak i rezydenci podlegają tamtejszemu prawu" - przypomniano.
Ataki Huti na Arabię Saudyjską
W sobotnim ataku na lotnisko w Rijadzie zginęło 13 osób, a 309 zostało rannych. Był to najkrwawszy atak w Arabii Saudyjskiej od ponad dekady - zauważyła AFP. W niedzielę lotnisko zostało ponownie zaatakowane - zginął obywatel Pakistanu, a 11 osób doznało obrażeń.
Wspierani przez Iran rebelianci Huti poinformowali w niedzielę o przeprowadzeniu czterech zakrojonych na szeroką skalę operacji z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących i dronów. Według nich celem były lotniska w Rijadzie i Dammamie oraz należące do koncernu Aramco instalacja gazowa w Szugadam i rafineria w Tanadżib, na wschodzie kraju.