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Świat

Amerykanie zatrzymani w Arabii Saudyjskiej. Fotografowali skutki ostrzałów

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Eksplozje w Rijadzie
Dym obok lotniska w Rijadzie (19 września 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Obywatele USA zostali zatrzymani w Arabii Saudyjskiej za fotografowanie niedawnych ataków przeprowadzanych przez Huti - poinformowała ambasada USA w Rijadzie. Lotnisko w stolicy i inne cele cywilne były w minionych dniach celem ostrzałów jemeńskich rebeliantów.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej poinformowała w poniedziałek, że obywatele USA zostali zatrzymani za fotografowanie skutków ostatnich ataków. Misja dyplomatyczna nie podała, ile osób zatrzymano ani czy zostali oni już zwolnieni - podkreśliła AFP.

Agencja zwróciła uwagę, że mieszkający w królestwie cudzoziemcy z innych państw także przekazywali doniesienia o przypadkach aresztowań za filmowanie ataków i udostępnianie tego rodzaju nagrań w sieciach społecznościowych.

Eksplozje w Rijadzie
Eksplozje w Rijadzie
Źródło zdjęcia: Reuters

Placówka przypomniała, że władze regularnie ostrzegają mieszkańców przed rozpowszechnianiem nieautoryzowanych informacji, zdjęć czy nagrań wideo, dotyczących ataków pociskami, dronami i rakietami. Ambasada zauważyła, że takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi.

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Arabii Saudyjskiej ponownie ostrzega, że ​​'filmowanie, publikowanie lub udostępnianie informacji dotyczących zwalczania pocisków rakietowych i dronów oraz miejsc ich uderzenia naraża na odpowiedzialność prawną'. Obywatele amerykańscy zostali zatrzymywani za fotografowanie niedawnych wydarzeń. Przebywając w Arabii Saudyjskiej, zarówno odwiedzający, jak i rezydenci podlegają tamtejszemu prawu" - przypomniano.

Ataki Huti na Arabię Saudyjską

W sobotnim ataku na lotnisko w Rijadzie zginęło 13 osób, a 309 zostało rannych. Był to najkrwawszy atak w Arabii Saudyjskiej od ponad dekady - zauważyła AFP. W niedzielę lotnisko zostało ponownie zaatakowane - zginął obywatel Pakistanu, a 11 osób doznało obrażeń. 

Wspierani przez Iran rebelianci Huti poinformowali w niedzielę o przeprowadzeniu czterech zakrojonych na szeroką skalę operacji z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących i dronów. Według nich celem były lotniska w Rijadzie i Dammamie oraz należące do koncernu Aramco instalacja gazowa w Szugadam i rafineria w Tanadżib, na wschodzie kraju.

Źródło: Reuters, TVN24, PAP
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Tagi:
Arabia SaudyjskaHutiUSA
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