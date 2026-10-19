Lotnisko w Rijadzie wznowiło loty po ataku Huti. Ponad 80 procent rejsów odwołanych
Samoloty ponownie startują i lądują na międzynarodowym lotnisku w Rijadzie. Port był zamknięty przez cały ubiegły tydzień w następstwie ataku przeprowadzonego 10 października przez jemeńskich rebeliantów Huti.
Jak przekazała agencja dpa, wznowienie działalności potwierdzają komunikaty NOTAM, czyli oficjalne informacje lotnicze przekazywane między innymi pilotom.
Nie oznacza to jednak powrotu do normalnego rozkładu lotów. Według danych serwisu Flightradar24, na które powołuje się dpa, w poniedziałek odwołano ponad 80 procent połączeń z i do Rijadu.
Najwięksi przewoźnicy wciąż omijają Rijad
Pomimo ponownego otwarcia lotniska międzynarodowe linie lotnicze zachowują ostrożność. Powodem są niedawne ataki oraz utrzymujące się napięcie w regionie.
British Airways i KLM zawiesiły połączenia do stolicy Arabii Saudyjskiej do końca października. Lufthansa planuje utrzymać przerwę do połowy listopada, natomiast Qatar Airways nie podały terminu wznowienia rejsów.
Obecnie połączenia z Rijadem obsługują przede wszystkim przewoźnicy działający w regionie Zatoki Perskiej, w tym Gulf Air.
Atak Huti. Zginęło 13 osób
Utrudnienia są następstwem ataków przeprowadzanych przez rebeliantów Huti, którzy działają z terytorium Jemenu i są wspierani przez Iran. Ich celem są przede wszystkim obiekty wojskowe i przemysłowe.
Najpoważniejsze konsekwencje dla funkcjonowania lotniska miał atak z 10 października. Zginęło w nim 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.
Lotnisko im. Króla Chalida jest drugim największym portem lotniczym Arabii Saudyjskiej, po lotnisku w Dżuddzie. W 2025 roku obsłużyło ponad 40,5 miliona pasażerów.
Choć od poniedziałku możliwe jest wykonywanie operacji lotniczych, przywrócenie pełnej siatki połączeń zależy od decyzji poszczególnych przewoźników oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie.