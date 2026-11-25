Świat Atak na saudyjski wieżowiec w Rijadzie. 11 osób rannych Oprac. Adam Styczek |

Dym obok lotniska w Rijadzie (19 września 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Według świadków cytowanych przez AFP uderzenie trafiło w ten sam wieżowiec, który został uszkodzony podczas ataku Hutich w zeszłym tygodniu. "Zamknęli ulice i zabronili ludziom poruszania się oraz wchodzenia do tej strefy" - powiedział agencji pracownik ewakuowanej restauracji. Dodał, że sytuacja została już opanowana.

Jeden z mieszkańców przekazał, że pojazd wyposażony w głośniki wzywał przechodniów w dzielnicy biznesowej do schronienia się. Według świadków policja zablokowała również dostęp do części kompleksu.

Blisko 400-metrowy wieżowiec ponownie trafiony podczas ataku Źródło zdjęcia: Reuters

Walcząca z proirańskimi rebeliantami Huti i kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja potwierdziła atak. Nie ujawniła jednak, który budynek został trafiony. "Jedna z wież centrum finansowego stała się celem tchórzliwego ataku terrorystycznego" - oświadczył na platformie X rzecznik koalicji Turki al-Malki. Dodał, że służby pracują na miejscu zdarzenia.

Arabia Saudyjska celem ataków

Huti nie skomentowali dotąd doniesień o ataku. Już w czwartek ten sam 80-kondygnacyjny budynek został uszkodzony w wyniku ostrzału jemeńskich rebeliantów - według służb wybite zostały okna na kilku piętrach. Nie odnotowano wówczas ofiar.

385-metrowy PIF Tower to najwyższy wieżowiec w Rijadzie. Jest siedzibą saudyjskiego państwowego funduszu majątkowego. W tej samej dzielnicy finansowej na początku listopada odłamki pocisków wystrzelonych przez Huti uszkodziły również wieżowiec należący do koncernu naftowego Aramco.

Dzielnica Finansowa Króla Abdullaha (KAFD) należy do najważniejszych projektów programu "Wizja 2030" i skupia kluczowe instytucje finansowe Arabii Saudyjskiej. Od miesięcy – podobnie jak inne strategiczne obiekty w Arabii Saudyjskiej – pozostaje celem nasilonych ataków rakietowych i dronowych. Przeprowadzają je popierani przez Iran rebelianci Huti, przeciwko którym Rijad wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu.