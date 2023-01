Aleksiej Nawalny bez leczenia i leków. Apel jego żony do personelu więzienia. "Czy jesteście w ogóle ludźmi?"

Żona więzionego Aleksieja Nawalnego zaapelowała w środę do personelu więziennego o zapewnienie mu podstawowych leków. "Co się dzieje w waszej głowie, jak żyjecie, ciesząc się, że celowo zaraziliście człowieka i nie leczycie go ani nie przekazujecie leków?" - napisała w mediach społecznościowych. Zwolennicy rosyjskiego opozycjonisty obawiają się o jego życie.

Według źródeł ze środowiska bliskiego Nawalnemu w kolonii karnej, w której się on znajduje, wybuchła epidemia grypy. Opozycjonista ma wysoką gorączkę i kaszel. Napisał w tym tygodniu w mediach społecznościowych za pośrednictwem swoich prawników, że władze więzienia celowo go zaraziły, umieszczając obok niego chorego mężczyznę w roli "broni bakteriologicznej".

Apel żony Nawalnego. "Czy jesteście w ogóle ludźmi?"

"Czy jesteście w ogóle ludźmi? Po powrocie z pracy czekają na was rodzice i dzieci. Co się dzieje w waszej głowie, jak żyjecie, ciesząc się, że celowo zaraziliście człowieka i nie leczycie go ani nie przekazujecie leków?" - napisała. "Zostawcie go w spokoju przynajmniej na kilka dni i dajcie mu podstawowe lekarstwa" - dodała.