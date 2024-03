Apel w sprawie dziennikarzy w Strefie Gazy. "Ataki na dziennikarzy są także atakami na prawdę"

Szefowie mediów i agencji prasowych na całym świecie apelują do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzom w Strefie Gazy. "Dziennikarze są cywilami i władze izraelskie muszą ich chronić jako osoby niewalczące, zgodnie z prawem międzynarodowym. Osoby odpowiedzialne za wszelkie naruszenia powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Ataki na dziennikarzy są także atakami na prawdę" - czytamy w liście.

Liderzy ponad 70 agencji prasowych i mediów na całym świecie, w tym m.in. Asociated Press, AFP, Reuters, "The New York Times", "Washington Post", BBC, CNN, "The Guardian", "Financial Times", "Der Spiegel" i "Haaretz", podpisali się pod listem otwartym, w którym przekazali, że "jednoczą się z palestyńskimi dziennikarzami w ich wezwaniu do zapewnienia im bezpieczeństwa, ochrony i wolności przekazywania informacji".