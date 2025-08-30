Logo strona główna
Świat

UNESCO alarmuje. Za parę lat może zabraknąć milionów nauczycieli

Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Rzecznik rządu Adam Szłapka o projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela
Do 2030 roku ma zabraknąć 44 milionów nauczycieli i wykładowców wszystkich szczebli - apeluje UNESCO po piątkowym szczycie, który odbył się w stolicy Chile. Organizacja wezwała jednocześnie rządy wszystkich państw, aby radykalnie zwiększyły środki przeznaczane na szkolnictwo.

W piątek w Santiago zakończył się szczyt, w trakcie którego obradowano nad rozwiązaniem globalnego kryzysu w szkolnictwie. "Edukacja ma kluczowe znaczenie dla podjęcia wielkich wyzwań przyszłości, takich jak m.in. sztuczna inteligencja, a ludzie wykształceni są tymi, którzy w pierwszym rzędzie stoją na straży pokoju i wspólnotowej pamięci. Tymczasem zawód nauczyciela stoi wobec niezliczonych zagrożeń począwszy od bezprecedensowego braku środków na edukację" - czytamy w apelu.

UNESCO apeluje w sprawie nauczycieli

"UNESCO przedstawiła zgromadzonym w stolicy Chile wpływowym politykom z całego świata zadania, jakie stoją przed nimi, aby przyszłość szkolnictwa znalazła się na pierwszym miejscu międzynarodowej agendy" - oświadczyła dyrektor generalna UNESCO Audrey Azoulay.

Ta wyspecjalizowana instytucja ONZ do spraw oświaty, nauki i kultury ustaliła, że na świecie zabraknie do 2030 roku 44 milionów nauczycieli i wykładowców szkół oraz uczelni. Pokrycie rocznych kosztów wynagrodzeń dla nowych nauczycieli i wykładowców, których trzeba będzie zatrudnić - jak ogłoszono na szczycie UNESCO – będzie wymagało dodatkowo 120 miliardów dolarów.

Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"

Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"

Piotr Wójcik
Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?

Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?

Justyna Suchecka

Światowy kryzys w szkolnictwie

Światowe szkolnictwo mierzy się obecnie z coraz większym brakiem nauczycieli i wykładowców, którzy porzucają swój zawód. W tej sytuacji na szczycie w stolicy Chile przyjęto apel nazwany Porozumieniem z Santiago. Wezwano w nim rządy państw całego świata do "wypracowania skutecznych polityk zmierzających do polepszenia sytuacji zawodowej nauczycieli i wykładowców".

Od 2018 roku 1,4 miliona nauczycieli i wykładowców podniosło swe kwalifikacje dzięki środkom przekazanym przez UNESCO.

pc

Autorka/Autor: kgr/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

