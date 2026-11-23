Świat Apel premiera przed spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej. "Tak groźnej prowokacji do tej pory nie było" Kamila Grenczyn |

Tusk: tak groźnej prowokacji do tej pory nie było Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Donald Tusk przybył w poniedziałek po południu do Bratysławy, gdzie zaplanowano spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej i kanclerza Austrii. Tematem rozmów polityków ma być między innymi unijny budżet, współpraca regionalna, bezpieczeństwo, walka z nielegalną migracją i energetyka.

Po godzinie 19 rozpoczęła się wspólna konferencja prasowa, po której szefowie rządów mają spotkać się we własnym gronie. Wydarzenie poprzedza rozpoczynające się w czwartek nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034, a także finansowania Ukrainy w przyszłym roku.

- Mamy pewne różnice dotyczące polityki wobec Ukrainy i Rosji. Chcę powiedzieć, że pomoc dla Ukrainy dzisiaj to jest pomoc dla Europy i dla Polski bezpośrednio. Apeluję do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, aby wsparli Ukrainę w tych krytycznych miesiącach wobec rosyjskiej agresji, bo ta agresja przekroczyła granice Ukrainy - oświadczył Tusk.

Donald Tusk na konferencji prasowej przed spotkaniem premierów Grupy Wyszehradzkiej i kanclerza Austrii Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Donald Tusk: nie chcemy być sami, tak jak kiedyś w przeszłości

Szef rządu przypomniał, że "kilka dni temu trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski". - To nie jest pierwsza prowokacja rosyjska, ale tak groźnej prowokacji do tej pory nie było - powiedział Tusk.

Dodał, że chciałby, aby Ukraina była w stanie zestrzeliwać rakiety rosyjskie wymierzone w terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polskę. - Dlatego będę was prosił o solidarną, wspólną akcję europejską wsparcia Ukrainy, bo to jest wyraz solidarności z Polską i z całą Europą, nie tylko z Ukrainą. Polska potrzebuje waszego wsparcia - apelował.

- Nie chcemy być sami, tak jak kiedyś w przeszłości, wobec ewidentnych prowokacji i eskalacji ze strony Rosji - powiedział premier. Podkreślił, że eskalacja jest faktem, a najbliższe miesiące mogą być dużo groźniejsze.

Według szefa rządu Węgry, Czechy, Słowacja i Austria - niezależnie od tego, jak oceniają sam przebieg wojny oraz Ukrainę i Rosję - "powinny przede wszystkim myśleć o solidarności z całą Europą i z Polską w tej sytuacji". - Nie wiem, czy ten apel przemówi do waszych serc, ale jestem przekonany, że ta sprawa rozstrzygnie o przyszłości Europy - ocenił.

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Grupa Wyszehradzka. Powrót znaczenia formatu

Grupa Wyszehradzka to platforma współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Została zainicjowana na początku lat 90. - jeszcze przed rozpadem Czechosłowacji. Jej zadaniem było pogłębianie współpracy zaangażowanych krajów w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie współpraca w ramach V4 uległa osłabieniu z powodu różnic między krajami w podejściu do wojny i Rosji. Po zmianie rządu na Węgrzech ten format współpracy ponownie zyskuje na znaczeniu.

Słowacja od 1 lipca sprawuje roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej pod hasłem "V4 - Silniejsza Europa".