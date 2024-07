Apel parlamentu Albanii. Chodzi o Grecję i "stan wojny" między krajami

Parlament Albanii przyjął w czwartek deklarację wzywającą sąsiednią Grecję do zniesienia prawa ogłaszającego stan wojny pomiędzy tymi krajami. Wprowadzono je w 1940 roku i - choć od tego czasu państwa podpisały już umowę o przyjaźni - nigdy go nie unieważniono. "To absurd" - przekonują politycy w Tiranie.