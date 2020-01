W stolicy Libanu Bejrucie trwają antyrządowe protesty. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom. Co najmniej 160 osób zostało rannych.

Demonstracje w Libanie, po niemal miesiącu spokoju, wybuchły na początku tego tygodnia. Przez kilka dni złość demonstrantów kierowała się głównie przeciwko bankom, które kilka dni temu ograniczyły ludziom dostęp do ich oszczędności. Niszczone były witryny budynków bankowych oraz bankomaty, dochodziło do starć z policją.

"Jeśli ludzie głodują, zjadają swoich władców"

Jak pisze AFP, sobotnia manifestacja przybrała gwałtowny charakter. W stronę policji, która ustawiła barykady i zasieki z drutu kolczastego, rzucane były kamienie, metalowe przedmioty, gałęzie drzew i petardy. Na transparentach widniały hasła, wzywające elity polityczne do odejścia. Na jednym z nich było napisane: "Jeśli ludzie głodują, zjadają swoich władców".

Apele władz o spokój

Po kilku godzinach zamieszek prezydent Michel Aoun zwrócił się do dowódców armii o przywrócenie spokoju w centrum Bejrutu. Według służby prasowej prezydenta wojsko zostało wezwane "do ochrony pokojowych demonstracji oraz własności publicznej i prywatnej oraz do przywrócenia spokoju w centrum Bejrutu".