Szef dyplomacji USA Antony Blinken na scenie jednego z kijowskich barów zagrał na gitarze i zaśpiewał utwór Neila Younga "Rockin' in the Free World". Wystąpił u boku lokalnego zespołu rockowego.

Jak powiedział przed występem Blinken, to jego sposób na złożenie hołdu Ukraińcom, którzy "walczą nie tylko za wolną Ukrainę, ale za wolny świat". - Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudny czas. Wasi żołnierze, wasi obywatele, zwłaszcza na północnym zachodzie, w Charkowie, potężnie cierpią. Ale powinni wiedzieć, wy powinniście wiedzieć, że Stany Zjednoczone są z wami, tak duża część świata jest z wami - powiedział.

Dla Blinkena nie był to pierwszy popis muzyczny w karierze dyplomatycznej. Wcześniej występował m.in. podczas inauguracji rozpoczętej przez niego globalnej Światowej Inicjatywy Dyplomacji Muzycznej. Przed objęciem obecnej posady Blinken grał też we własnej kapeli.

Niezapowiedziana wizyta Blinkena w Kijowie

Blinken przebywa od wtorku w Kijowie z niezapowiedzianą dwudniową wizytą. We wtorek spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Wbrew wcześniejszym podobnym okazjom, jak dotąd Blinken nie ogłosił żadnych kolejnych inicjatyw wsparcia dla Ukrainy lub pakietów broni. Rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel zasugerował jednak we wtorek, że może to nastąpić w drugim dniu wizyty.