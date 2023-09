Blinken: USA dostrzegają postępy ukraińskiej kontrofensywy

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken przebywa z wizytą w Kijowie. - Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu - oświadczył w środę szef amerykańskiej dyplomacji.

- Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu, oraz (usłyszeć), co jest jej potrzebne w dłuższej perspektywie, aby przekonać się, że istnieje mocny czynnik powstrzymujący (Rosję), mocne zdolności obronne - wyjaśnił szef amerykańskiej dyplomacji.

Dmytro Kułeba i Antony Blinken (na pierwszym planie) PAP/EPA/UKRAINE'S MINISTRY FOREIGN AFFAIRS PRESS SERVICE HANDOUT

Blinken wypowiedział się przed rozmowami z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą, które otwierają oficjalną część rozpoczętej w środę dwudniowej wizyty sekretarza stanu USA w Kijowie.

"By Ukraina nie tylko wytrwała, ale by rozwijała się w przyszłości"

Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone są zdecydowane, by wraz z partnerami kontynuować działania na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki i demokracji, "by Ukraina nie tylko wytrwała, ale by rozwijała się w przyszłości".

- Za każdym razem gdy tu przyjeżdżam, jestem pod wrażeniem niezwykłego bohaterstwa i siły ukraińskiego narodu, wojska i przywódców - powiedział sekretarz stanu USA.

Antony Blinken przyjechał do Kijowa w środę rano pociągiem z Polski. Jego wizyta na Ukrainie, podczas której ma ogłosić kolejną transzę wojskowej pomocy USA, potrwa do czwartku.

Reuters o celu i planie wizyty

Program wizyty sekretarza stanu USA w Kijowie nie został ogłoszony. Wizyta ma być gestem wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy odpierającej inwazję Rosji. Agencja zwraca uwagę, że szef amerykańskiej dyplomacji przyjechał do Kijowa w czasie, gdy na froncie już czwarty miesiąc trwa kontruderzenie sił ukraińskich na pozycje rosyjskie "przynosząc jedynie niewielkie zdobycze". - Blinken prawdopodobnie ogłosi nowy pakiet pomocy USA o wartości ponad miliarda dolarów - powiedział wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu podczas briefingu dla dziennikarzy.

W planach Blinkena mają być także rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą i innymi przedstawicielami rządu, a także spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Według agencji Reutera przedstawiciel administracji prezydenta Joe Bidena chciałby usłyszeć od Ukraińców, jak przebiega kontrofensywa, ocenić potrzeby frontowe oraz wspólnie z władzami w Kijowie zastanowić się nad wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego przed okresem zimowym. - Myślę, że najważniejsze jest, abyśmy otrzymali prawdziwą ocenę od samych Ukraińców - powiedział amerykański urzędnik. - Chcemy zobaczyć, usłyszeć, jak zamierzają iść naprzód w nadchodzących tygodniach - wskazał przedstawiciel Departamentu Stanu, cytowany przez agencję Reutera.

Trzecia wizyta Blinkena

Antony Blinken odwiedza Ukrainę po raz trzeci od początku inwazji Rosji. Wcześniej odwiedził ją w kwietniu 2022 roku, tuż po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji obwodu kijowskiego, a następnie we wrześniu 2022 roku. W związku z wojną, którą toczy przeciwko Ukrainie Rosja, szczegóły wizyt ważnych polityków zagranicznych do ostatniej chwili trzymane są w tajemnicy.

Kilka godzin przed przybyciem sekretarza stanu USA do Kijowa Rosja dokonała kolejnego, zmasowanego ataku na Ukrainę, odpalając drony i rakiety w kierunku Kijowa i obwodu odeskiego. Nad Kijowem zestrzelono rakiety manewrujące i jedną rakietę balistyczną - podały władze stolicy.

