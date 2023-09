Blinken spotkał się z Zełenskim. Ogłosił nowy pakiet pomocy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przebywa z wizytą w Kijowie. Spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ogłosił także pomoc dla Ukrainy o wartości ponad miliarda dolarów.

Jak podaje agencja Reuters, 665 mln dolarów z tej sumy to wsparcie wojskowe i cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa. - Będziemy nadal stać po stronie Ukrainy - oświadczył Blinken podczas konferencji prasowej z szefem MSZ Ukrainy Dmytrem Kułebą.

Sekretarz stanu zapowiedział, że pomoc USA dla Ukrainy obejmie dodatkowy sprzęt systemów obrony powietrznej, rakiety do systemów HIMARS, amunicję, systemy do komunikacji. Blinken zaznaczył, że nowa pomoc dla Kijowa obejmie m.in. sprzęt potrzebny do rozminowywania terytorium. Podsumował, że od początku rosyjskiej napaści USA przekazały Ukrainie pomoc wojskową wartą ponad 43 mld dolarów.

Wcześniej tego dnia administracja USA ogłosiła pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 175 mln dolarów - część pomocy, o której mówił Blinken. W pakiecie znalazła się m.in. po raz pierwszy amunicja ze zubożonym uranem do czołgów Abrams.

Blinken spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i szefem MSZ Kułebą. Poinformował też, że rozmawiał z prezydentem o długoterminowych uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa.

Szef MSZ Ukrainy przekazał z kolei, że omówił z Blinkenem przekazanie Kijowowi rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. - Ta opcja pozostaje otwarta. Mam nadzieję, że dyskusje w administracji USA doprowadzą do pozytywnej decyzji - podkreślił, cytowany przez RBK-Ukraina.

Wieczorem w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Kułeby i Blinkena, którzy wspólnie udali się do lokalu McDonald's w Kijowie.

Blinken: USA dostrzegają postępy ukraińskiej kontrofensywy

Blinken zabrał głos także przed rozmowami z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą, które otworzyły oficjalną część rozpoczętej w środę dwudniowej wizyty sekretarza stanu USA w Kijowie.

- Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu, oraz (usłyszeć), co jest jej potrzebne w dłuższej perspektywie, aby przekonać się, że istnieje mocny czynnik powstrzymujący (Rosję), mocne zdolności obronne - wyjaśnił szef amerykańskiej dyplomacji.

"By Ukraina nie tylko wytrwała, ale by rozwijała się w przyszłości"

Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone są zdecydowane, by wraz z partnerami kontynuować działania na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki i demokracji, "by Ukraina nie tylko wytrwała, ale by rozwijała się w przyszłości".

- Za każdym razem gdy tu przyjeżdżam, jestem pod wrażeniem niezwykłego bohaterstwa i siły ukraińskiego narodu, wojska i przywódców - powiedział sekretarz stanu USA.

Antony Blinken przyjechał do Kijowa w środę rano pociągiem z Polski. Jego wizyta w Ukrainie potrwa do czwartku.

Trzecia wizyta Blinkena

Sekretarz stanu USA odwiedza Ukrainę po raz trzeci od początku inwazji Rosji. Wcześniej odwiedził ją w kwietniu 2022 roku, tuż po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji obwodu kijowskiego, a następnie we wrześniu 2022 roku. W związku z wojną, którą toczy przeciwko Ukrainie Rosja, szczegóły wizyt ważnych polityków zagranicznych do ostatniej chwili trzymane są w tajemnicy.

Kilka godzin przed przybyciem sekretarza stanu USA do Kijowa Rosja dokonała kolejnego, zmasowanego ataku na Ukrainę, odpalając drony i rakiety w kierunku Kijowa i obwodu odeskiego. Nad Kijowem zestrzelono rakiety manewrujące i jedną rakietę balistyczną - podały władze stolicy.

